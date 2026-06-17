ಗ್ರಾಮಾಂತರ ರಿಕ್ಷಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮನವಿ

<p>ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾಗಳು ನಗರದೊಳಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ–ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮನವಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಆಟೊಗಳು ನಗರದೊಳಗೆ ಬಂದು ಹಳೆ ಪುರಸಭೆ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಜಿ.ವಿ.ಪೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಬಳಿ, ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪರವಾನಗಿ ಷರತ್ತಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9.30ರವರೆಗೆ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಸಮರ್ಪಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸದೆ 10-15 ಮಂದಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಟೊಗೆ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಮೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಲ ಆಟೊಗಳು ಏಕಮುಖ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜು ಕಡೆಗೂ 10-12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಜನರನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲವೆಡೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಗರ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟೊ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕ್ ರಾಜ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನವೀನ್ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-29-990147668</p>