ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಮೂಲ್ಕಿ: 'ಭಜನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಣ, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಚರಣೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಶ್ರೀಹರಿ ನಾರಾಯಣದಾಸ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರವಚನಕಾರ ಕುತ್ಪಾಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಭಟ್, 'ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇಶ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುರಾಜ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂಗಡಿ, ಸದಸ್ಯ ಲೋಕಯ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ವೈ.ಎನ್. ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೂಲ್ಕಿ, ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ, ಋಷಿಕ್, ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶೈಲಜಾ, ಕೇಶವ ಎಚ್. ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>