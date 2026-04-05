‘ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟಗಳಿಂದ ಬದುಕಿನ ಪಾಠ’

ಮೂಲ್ಕಿ: 'ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಶಿಸ್ತು, ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವ, ಛಲ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟಗಳು ಇಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು, ಬದುಕಿನ ಪಾಠವನ್ನೂ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೂಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆಯಂಗಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಬೌದ್ಧಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕಿರಣ್ ಎಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ, ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದು, ಇಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>19 ಕಾಲೇಜುಗಳ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೀದಿ ನಾಟಕ, ನೃತ್ಯ, ಗಾಯನ, ಉತ್ತಮ ಸವ್ಯಾಸಾಚಿ, ಉತ್ತಮ ಶಾಸಕ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಳೆಯಂಗಡಿಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಂತ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯಮಿ ಜೈಕೃಷ್ಣ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೀರಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಭರವಸೆಕೋಶದ ಸಂಚಾಲಕ ಲೋಕೇಶ, ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕ ಅಜಯ, ಜಗದೀಶ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಸ್ಮಿತಾ, ಸ್ವಾತಿ ಭಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ: ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು (ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ), ವಾಮಂಜೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜು (ದ್ವಿ), ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಾಲೇಜು (ತೃ).</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>