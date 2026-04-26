‘ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ ಕೆಐಎಡಿಬಿ’

ಮೂಲ್ಕಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳ್ಕುಂಜೆ, ಉಳೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2022ರ ಜನವರಿ ಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು ಉಳೆಪಾಡಿ, ಬಳ್ಕುಂಜೆ, ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಸುಮಾರು 1,097 ಎಕರೆಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾ ಹತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು 850 ಎಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೆಐಎಡಿ ಬಿಗೆ ಭೂಮಾಲೀಕರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿದ ಕೆಐಎಡಿಬಿಯು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸ್ವಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಇದೀಗ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಪ್ರದೇಶದ 350 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಐಎಡಿಬಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಉಳೆಪಾಡಿ, ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಭೂಮಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಏಕ ಪಕ್ಷೀಯ ತೀರ್ಮಾನ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಉಳೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೂಮಿ ನೀಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉಳೆಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊಕ್ತೇ ಸರ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ, ಪರವಾನಗಿಗೆ ಜಮೀನು ಬಳಸಲಾಗದೆ, ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗದೆ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಯಾರು ಕಾರಣ, ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸಾದ ಅಜಿಲ ಬಳ್ಕುಂಜೆ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಲೂಯಿಸ್, ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಕುಂಜೆ, ಜೋಸೆಫ್ ಅರಾನ್ಹ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಾಬ್, ಉಷಾ ಆನಂದ, ಭಾಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯ, ವಿಲ್ಮಾ ಲೂಯಿಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>