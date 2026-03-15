ಮೂಲ್ಕಿ: ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ನಶಿಸಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಟ ಇಲ್ಲದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಗೇರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಮೂಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರದ ನೂತನ ಪ್ರಜಾ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮಂಗಳೂರಿನ 37 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಲು 500 ಸರ್ವೇ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದು. ಅರಣ್ಯ-ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಮೀನಿನ ವಿಂಗಡಣೆಗಾಗಿ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಡ್ರೀಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆದು 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಹಣಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪೋಡಿ ದುರಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 2.20ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರದ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಜಮೀನು ತಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 80 ಭಾಗ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗ ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮೂಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಜಾ ಸೌಧಕ್ಕೆ ₹1.60 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಜಾ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಬಡವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೀಘ್ರ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ₹70 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಪಿಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವೆನ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ವಿಟ್ಲ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಬಂಟ್ವಾಳದ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂರು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಶಾಸಕ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೂಲ್ಕಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೆಳದರ್ಜೆಗೇರಿಸದೇ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಬೇಕು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಬರಲು ಜಮೀನಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 300 ಮಂದಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಶಾಸಕ ಕಿಶೋರ್ ಬಿ.ಆರ್., ಎಂ.ಎ.ಗಫೂರ್, ಟಿ.ಎಂ.ಶಾಹಿದ್ ತೆಕ್ಕಿಲ್, ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟೊ, ಮಮತಾ ಡಿ.ಎಸ್.ಗಟ್ಟಿ, ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ, ಭರತ್ ಮುಂಡೋಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ., ತಹಶೀಲ್