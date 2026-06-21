ನೀಟ್‌ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 1,227 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೈರು

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ನೀಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1227 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಒಟ್ಟು 5570 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 4343 ಮಂದಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಟಿ.ಕೆ ಚಾಂದ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಲಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತು ‘ಎ’ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಲಾ 720 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 175 ಮತ್ತು 157 ಮಂದಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯಾನಂದ ಪೈ–ಸತೀಶ್ ಪೈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 600 ಮಂದಿ ಪೈಕಿ 135 ಮಂದಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಲ್ಮಠ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಸೇಂಟ್ ಆ್ಯಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ–1ರಲ್ಲಿ ತಲಾ 480 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 111, 97, 100, 101 ಮತ್ತು 115 ಮಂದಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 432 ಮಂದಿ ಪೈಕಿ 102 ಮಂದಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ–2ರಲ್ಲಿ 218 ಮಂದಿ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ 38 ಮಂದಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಡಿಪು ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 240ರಲ್ಲಿ 52, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 240ರಲ್ಲಿ 44 ಮಂದಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>