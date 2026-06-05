ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ತೆರವಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ

<p>ನೆಲ್ಯಾಡಿ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ): ಸುಮಾರು 65 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ, ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಥನಿ-ಪಡ್ಡಡ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಾಲೆತ್ತಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಬೇಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪಿಡಿಒ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಬೇಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಡ್ಡಡ್ಕ-ಪಿಜಿನಡ್ಕ ಮೂಲಕ ಕೊಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಸ್ತೆ 65 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಊರ್ಜಿತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಓಡಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವಿಯಂತೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಸುತೇಶ್, ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಪಿಡಿಒ ಜಯರಾಜ್, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಪಿಡಿಒ ಜಯರಾಜ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಾಣಜಾಲು, ಭೂ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಅಬ್ರಹಾಂ ಪಿ.ಕೆ., ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲಾಂ ಬಿಲಾಲ್, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಶರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರಾದ ವಿ.ಜೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಯು (ಟೋಮಿ), ಜಾನ್ ಪಿ.ಎಸ್., ಜೋಮನ್, ಶಿವಣ್ಣ, ವಿ.ಜೆ.ಜೋಸೆಫ್, ಗಣೇಶ್ ಪೊಸೋಳಿಕೆ, ರಾಜೇಶ್ ಪುತ್ಯೆ, ಜಯಶ್ರೀ, ಎಲ್ಸಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯು, ಕುಂಞಿಮೋಲ್, ಎಂ.ಸಿ.ಮೋಲ್, ಎಂ.ಸಿ.ಅಬ್ರಹಾಂ, ಎಂ.ಸಿ.ಕುರಿಯಚನ್, ಜಯಮೋಲ್, ಸಜಿ, ಬೆನ್ನಿಚ್ಚನ್, ಜೋಸೆಫ್, ವಿ.ಜೆ.ಮಥಾಯಿ, ಬೈಜು, ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಬಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ, ಜೊಯಿಚ್ಚನ್, ತಂಗಚನ್ ಮಾಂಬಳ್ಳಿ, ಜೋಯಿ ಜತೆಗಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-29-1299672181</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>