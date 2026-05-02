ಆಯಿಷತ್ ಫಾಹಿಮಾಗೆ ಶೇ 96.15

ನೆಲ್ಯಾಡಿ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ): 2025-26ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಯಿಷತ್ ಫಾಹಿಮಾ 577 ಅಂಕಗಳ ಬದಲು 586 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶೇ 96.15 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಆಯಿಷತ್ ಫಾಹಿಮಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 89 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ 92 ಅಂಕ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ 95 ಅಂಕ ಮರು ಮೌಕ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 98 ಇದ್ದ ಅಂಕ 99ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಆಯಿಷತ್ ಫಾಹಿಮಾ, ನೆಲ್ಯಾಡಿಯ ನೋಟರಿ ವಕೀಲ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿದಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ.