ಎನ್ಎಂಪಿಎಗೆ ಬಂದ 40 ಸಾವಿರನೇ ಹಡಗು

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಎನ್ಎಂಪಿಎ) ಒಟ್ಟು 40 ಸಾವಿರ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುವಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತು ತಂದ 'ಎಂ.ಟಿ. ಅಪೊಲೊ ಓಷೀನ್' ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಬಂದರಿನ 13ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಡಗುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು (ಬರ್ತ್) ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ದಾಖಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಗುಜರಾತಿನ ದಹೇಜ್ನಿಂದ ಬಂದ 'ಅಪೋಲೊ ಓಷೀನ್' ಹಡಗನ್ನು ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್. ಶಾಂತಿ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಹಡಗಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಬಂದರಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಅಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. </p>.<p>'40 ಸಾವಿರ ಹಡಗುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ದ್ವಾರವಾಗಿರುವ ಈ ಬಂದರಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.