ದೇರಳಕಟ್ಟೆ: ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಗತ್ಯ

<p><strong>ಉಳ್ಳಾಲ:</strong> ಸಮನ್ವಯ ಎಂಬುದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಕನಸು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಎಂದು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ನರ್ಸಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜನರಲ್ ಎವ್ಲಿನ್ ಪಿ.ಕಣ್ಣನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿಟ್ಟೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿ.ವಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಟ್ಟೆ ಉಷಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ನ 'ಸಮನ್ವಯ' ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನರ್ಸ್ಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನರ್ಸ್ಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿ.ವಿ.ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಡಾ.ಗೋಪಾಲ್ ಮುಗೇರಾಯ ಮಾತನಾಡಿ, ನರ್ಸ್ಗಳು ಕೇವಲ ಆರೈಕೆಗಾರರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವವರು, ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಬೋಧಕರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ನಡುವಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುವ ನರ್ಸ್ಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಡಾ.ಫಾತಿಮಾ ಡಿಸಿಲ್ವ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೇರಿಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎನ್ಎ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶೆರಿಲ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧಕಿಯರಾದ ಎಂಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ನ ಮಿಸ್ ಚಿಸಾಲೆ ರೋಸೆಲಿನ್ ಡಾಕ್ರು, ಪಿಬಿಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ನ ಖೋಬೆನಿ ಮುರೇ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ನ ಮಿಸ್ ಗ್ಯುರ್ಮೇ ಲ್ಲಾಮೋ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>2025ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಶೋಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರೊ.ಡಾ. ಜೆಸಿಂತಾ ವೇಗಸ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ) ಗೌರವ ಪಡೆದ ಡಾ.ಲತಾ ಎಸ್., ಕಾಪಿರೈಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ವೀರೇಶ್ ಕಡೇಮಣಿ, ಡಾ.ಲತಾ ಎಸ್.ಕುಮಾರಿ, ಶೆರಿಲ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಡಾ.ಜೆಸಿಂತಾ ವೇಗಸ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಅಫ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಡಾ.ಸಬಿತಾ ನಾಯಕ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕ್ಲೀಟಾ ಪಿಂಟೊ ವಂದಿಸಿದರು. ಜನರಲ್ ಎವ್ಲಿನ್ ಪಿ.ಕಣ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>