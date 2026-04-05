160 ತಾವರೆ, 200 ನೈದಿಲೆ ಅಂಗಳವೇ ಕೊಳವಾದ ಕಥೆ

<p>ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಕು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪಡ್ನೂರಿನ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೇಲುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರವೇ ಅರಳಿರುವ ಗುಲಾಬಿ, ಬಿಳಿ, ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ತಾವರೆ ಹೂಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗಾಳಿಯ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಚಲ. ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವ ಈ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲೇ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮುರ–ಕೆದಿಲ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿಯ ಪಡ್ನೂರಿನ ‘ಪುಷ್ಪಗಿರಿ’ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿರುವವರು ಪುಷ್ಪಲತಾ. ಅವರಿಗಿದು ಕೇವಲ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಹವ್ಯಾಸವಲ್ಲ–ಒಂದು ಹಠ, ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟ, ಒಂದು ಕನಸು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮೂಲ.</p>.<p>ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅರಳುವ ಆ ಹೂವಿನ ಸೊಬಗು ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊಳವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವೂ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಆ ಆಸೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ‘ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತಾವರೆ ಅರಳಬೇಕು’ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರುಬಿಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೀಜಗಳಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ತಾವರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿತ್ತಿದರು. ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದವು. ತಿಂಗಳುಗಳೂ ಕಳೆದವು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಂತೆ ಹೂಗಳು ಅರಳಲಿಲ್ಲ. ನಿರಾಶೆಯಾಗುವಷ್ಟು ಸಮಯ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದರೂ ಫಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೈಚೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನದ ದಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರು. ತಾವರೆಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ, ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ತೊಟ್ಟಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ– ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರದತ್ತಲೂ ಅವರು ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದವು. ಮೊದಲ ಹೂ ಅರಳಿದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಅರಳಿಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅವರ ಹಠದ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆ ಒಂದು ಹೂವೇ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಒಂದು ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅವರನ್ನು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದ ಪ್ರಯೋಗಗಳತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಅಂಗಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತುಂಬತೊಡಗಿತು.</p>.<p>ಇಂದು ‘ಪುಷ್ಪಗಿರಿ’ಯಲ್ಲಿ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಯ ತಾವರೆಗಳು ಹಾಗೂ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ನೈದಿಲೆಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಅಡಿಕೆ ಒಣಗಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗ ಈಗ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಟ್ಟಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಣ್ಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹೂಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಾಗ, ಅದು ಒಂದು ತೋಟವಲ್ಲ; ಒಂದು ಶಾಂತ ಲೋಕದೊಳಗೆ ನಡೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ.</p>.<p>ಆದರೆ ಈ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿಯೂ ಇದೆ. ಸದಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೀಟಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆರೈಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆ, ಚಳಿಗಾಲ–ಪ್ರತಿ ಕಾಲಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ನಿಯಮ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-51-1134576478</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>