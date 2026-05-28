ಗೃಹಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ‌ಮನವಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ

ಪುತ್ತೂರು: ಕೋವಿ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಕೋವಿ ನವೀಕರಣದ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆಯಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.

ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಗೂ ಕಡಬ ಭಾಗದ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಕೋವಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿ ಪರವಾನಗಿ ಸಿಗದೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಇರುವ ಕೋವಿಯ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆಮ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತೀರ್ಮಾನದ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜೋಶಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋವಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಾತ್ರ. ಬೇರೆ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ಶಾಸಕರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ಗೃಹಸಚಿವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದರು. ಕೋವಿ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣವಾಗದವರ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಶಾಸಕರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಜತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಕೋವಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಚಿವರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜತೆಗೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260528-29-514066877