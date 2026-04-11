ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿ: ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಡ್ಡಾಯ– ಯಜ್ಞಾ ಉನ್ಮೇಶ್ ಶುಕ್ಲಾ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಆಯೋಗ (ಎನ್ಸಿಎಎಚ್ಪಿ) ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ. ಯಜ್ಞಾ ಉನ್ಮೇಶ್ ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಫಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಟಿಎಂಎ ಪೈ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿ ಸಮ್ಮೇಳನ 'ಮಂಗಳೂರು ಫಿಸಿಯೊಕಾನ್' ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಅವರು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹೊಣೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳದ್ದಾಗಿದೆ' ಎಂದರು. </p>