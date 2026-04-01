ಪೊಳಲಿ: 17ನೇ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ

ಬಂಟ್ವಾಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೊಳಲಿ ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯು ತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ 17ನೇ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿತ್ಯಪೂಜೆ, ನಿತ್ಯಬಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ, ನಿತ್ಯಬಲಿ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ ಬಯನ ಬಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಬಲಿ ಹೊರಟು ತಂತ್ರ ಸುತ್ತು, ಉಡುಕೆ ಸುತ್ತು, ಇರಾನ ಸುತ್ತು, ಚೆಂಡೆ ಸುತ್ತು, ದರ್ಶನ ಸುತ್ತು ನಡೆದವು. ಬಳಿಕ ವಸಂತ ಮಂಟಪ ಪೂಜೆ, ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ, ಭೂತ ಬಲಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಪೂಜೆ ನಡೆದವು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಊರ ಪರವೂರಿನ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ದೇವಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ. ಅದರಂತೆ ಭಕ್ತರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಒಯ್ಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಏ.1ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ರಿಂದ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ, ಕೋಳಿಗುಂಟ (ಬೆಳ್ಳಿರಥ) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏ. 3ರಂದು 20ನೇ ದಂಡಮಾಲೆ (ನವಿಲು ರಥ), 6ರಂದು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು (ಕುಮಾರ ತೇರು), 7ರಂದು 2ನೇ ಚೆಂಡು (ಹೂ ತೇರು), 8ರಂದು 3ನೇ ಚೆಂಡು (ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ರಥ), 9ರಂದು 4ನೇ ಚೆಂಡು (ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ರಥ), 10ರಂದು ಕಡೇ ಚೆಂಡು (ಆಳು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ರಥ) ನಡೆಯಲಿವೆ. 11ರಂದು ಸಂಜೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ, 12ರಂದು ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ, ಧ್ವಜಾವರೋಹಣ, ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಮಗ್ರಂತಾಯಿ ದೈವಗಳ ನೇಮ, 13ರಂದು ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ನೇಮ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-29-1030463605