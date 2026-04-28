ಪೊಸರಡ್ಕ: ಇಂದಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ

<p>ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ತುಳುನಾಡಿನ 66 ಗರಡಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಪೊಸರಡ್ಕದ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏ.28ರಿಂದ ಮೇ 1ರವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>1997ರ ಬಳಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ, ಪೂಜೆ ನಿಂತು ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಊರ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೈವ, ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ, ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಗಳಿಗೆ ಆಲಯ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಸುಮಾರು ₹ 1.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>2023ರಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡೆದು ಊರವರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಾನದಿಂದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗರಡಿ ಎರಡೂ ಎದ್ದುನಿಂತಿವೆ. ಆಳದಂಗಡಿ ಅರಸರಾದ ಡಾ.ಪದ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಜಿಲ ಅವರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಸಮಿತಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವು ಉದಯ ಪಾಂಗಣ್ಣಾಯ ಹಾಗೂ ಕೇಳ ಅನಂತ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.28ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮರೋಡಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಸಿರುವಾಣಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ, 6.30ರಿಂದ 7.30ರವರೆ ಗೆ ಭಕ್ತರಿಂದ, ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ತಂಡ ಗಳಿಂದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ, 7.30ರಿಂದ ಅಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆಯ ತಿಮ್ಮಣ್ಣರಸರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಾತ್ರಿ 10ರಿಂದ ನಾಟಕ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ 32 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಸರಡ್ಕವೂ ಒಂದು. ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗತ ವೈಭವ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಊರವರ ಸಹಕಾರವೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯವರ್ಮ ಬುಣ್ಣು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-29-601714772</p>