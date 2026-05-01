ಅನಾರೋಗ್ಯ: ‘ಅರುಣ ಸಾರಥಿ’ ನೆರವು

<p>ಪುತ್ತೂರು: ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದ ‘ಅರುಣ ಸಾರಥಿ’ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತರಾಗಿರುವ ಕಬಕ ಗ್ರಾಮದ ಓಜಾಲ ನಿವಾಸಿ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪ್ಯ ಕರಿಮೊಗರು ನಿವಾಸಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಚಾಲಕ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಅವರು ತಲಾ ₹ 10 ಸಾವಿರವನ್ನು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರೂಪೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅನಿಲ್ ತೆಂಕಿಲ, ಸಂದೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕೆಯ್ಯೂರು, ತೀರ್ಥರಾಮ ಜಿಡೆಕಲ್ಲು, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಗೌಡ ತಾರಿಗುಡ್ಡೆ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ದೊಡ್ಡಡ್ಕ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-29-1257804173</p>