ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರೆ

<p>ಪುತ್ತೂರು: ‘ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ 15 ಎಕರೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಕೆಎಂಎಫ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡದ ಚಾವಣಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈಗಾಗಲೇ 10 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ₹ 40 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರದ ದರದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ 7 ಎಕರೆ ಕೊಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಪುತ್ತೂರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪುತ್ತೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಯ, ಕಡಬ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಬಿ.ಜಯರಾಮ ರೈ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ನಾವು ಧರಣಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವುದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ರವಿರಾಜ ಉಡುಪ, ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ಡಿ.ಆರ್.ಸತೀಶ್ ರಾವ್, ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿದ್ಯಾ ಬಿ.ವಿ, ಮಾಲತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕುತಂತ್ರ ಯಾರದ್ದೆಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ: ಹತ್ತು ಎಕರೆಯನ್ನು ₹ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹುನ್ನಾರದ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಯದ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರುವುದಾದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಧಾರಣ ಜನರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-29-317628516</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>