‘ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನಿವಾರ್ಯ’

ಪುತ್ತೂರು: ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದರವಿದೆ. ದರ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಏರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಟೊ ಚಾಲಕ–ಮಾಲೀಕರ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಮ ಕುಲಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಾಗು ಇತರ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ₹ 62 ಇದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಇ 105ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಹೊಟೇಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆಹಾರದ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಳೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ದರವನ್ನೇ ನಪಡೆಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ನೇಹಸಂಗಮ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ– ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರಾನಾಥ ಬನ್ನೂರು, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬೊಳುವಾರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ–ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ., ಎಸ್ಡಿಟಿಯು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ– ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಶೀಫ್ ಮುಕ್ವೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>