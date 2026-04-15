ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ತುಲನೆ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ

ಪುತ್ತೂರು: ಕೋದಂಡರಾಮ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ನಡೆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಹೊಸತನ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹನುಮಗಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಇತರ ಕಡೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗಳಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹನುಮಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈದೇಹಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದುಡಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ 'ಧನ್ಯೋತ್ಸವ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲಾಗಿದೆ. ರಾಮ ಜಪ 1 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದೆ. ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನಾರೀಕೇಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಏಕೈಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹನುಮಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ನನ್ಯ ಅಚ್ಚುತ ಮೂಡೆತ್ತಾಯ, ಹನುಮಗಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ, ಭಕ್ತರ ಬೆಂಬಲ-ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಜ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ, ಕೋಟಿ ಶ್ರೀರಾಮ ತಾರಕ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಸೀತಾರಾಮ ರೈ ಕೆದಂಬಾಡಿಗುತ್ತು, ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು, ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಟುಕುಕ್ಕೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕಿ ವಿದ್ಯಾ ಆರ್.ಗೌರಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಆನಂದ ರೈ ಸಾಂತ್ಯ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಕಜೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶಿವರಾಮ ಪಿ.ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಪೂಜಾಶ್ರೀ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನಾರಾಯಣಿ ಅಮ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೂಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಆರ್.ಸಿ.ನಾರಾಯಣ ರೆಂಜ, ನಹುಷಾ ಪಳನೀರು, ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ಪಟ್ಟೆ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನೆಲ್ಲಿತ್ತಡ್ಕ, ಸವಿತಾ ರೈ ನೆಲ್ಲಿತ್ತಡ್ಕ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಧರ್ಮ ಸೇನಾನಿ' ಬಿರುದು-ಗೌರವ: ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ನಳಿನ್ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ 'ಧರ್ಮ ಸೇನಾನಿ' ಬಿರುದು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶಿವರಾಮ ಶರ್ಮ ಕತ್ರಿಬೈಲು ಸನ್ಮಾನಪತ್ರ ವಾಚಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-29-1972822917</p>