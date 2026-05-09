ಮುರ: ಬಸ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ

ಪುತ್ತೂರು: ವಿವಾಹ ದಿಬ್ಬಣ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸೊಂದನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬಕ ಗ್ರಾಮದ ಮುರ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಮಾಣಿ-ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರು ನಗರದ ಸಾಮೆತ್ತಡ್ಕ ನಿವಾಸಿ ರಾಕೇಶ್ ಡಿಸೋಜ (31) ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಬಸ್ ಚಾಲಕ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ವಿಟ್ಲದಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಬಕ-ವಿಟ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ಉರಿಮಜಲು ಸಮೀಪ ಬಸ್ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹತ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜನರನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ, ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ, ನೋವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಉಡಾಫೆಯಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆತ, ಮುರ ತಲುಪಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಬಸ್ಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿಟ್ಟು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದ. ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸೇರಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆ ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರಾಕೇಶ್ ಡಿಸೋಜ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>