ವಾರಣಾಶಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು

<p>ಪುತ್ತೂರು: ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗಾಗಿ ವಾರಣಾಶಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಇಂದು ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿನಂತೆ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯ ಫಲ ಇಂದು ಕೊಟ್ಯಂತರ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಂಕೋಡಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಚಾಕೊಲೆಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಾರಣಾಶಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮ ‘ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊಬ್ರಹ್ಮ ಶತನಮನಗಳು’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ ಅನ್ನದಾತ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಯುವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಲು ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಗ ಳನ್ನು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್.ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಲಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊದ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಅಡಿಕೆ ಕೊಕ್ಕೊ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಂಗು, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೂ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಾರಾಣಾಶಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿಯ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಾರಾಣಾಶಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಅವರ ಪುತ್ರ, ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧಕ ವಾರಾಣಾಶಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಅವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊದ ನಿವೃತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಧುಸೂದನ ರಾವ್, ಶಿಕ್ಷಕ ಶಂಕರ್ ಸಾರಡ್ಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಚಾಕೊಲೆಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮೂರು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶೇ 55 ಕೊಕ್ಕೊ, ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೆಟ್ ಫ್ರುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಟ್ ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕೊ ಪೌಡರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಭಾಕರ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಾರಾಣಾಶಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ವಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ್ಮರಾಜ ಪಟ್ಟಾಜೆ ವಂದಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಯ ಭಂಡಾರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-29-1307416426</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>