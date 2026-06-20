<p>ಪುತ್ತೂರು: ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ರೈತರನ್ನು ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಯೂರಿಯ ಹಾಗೂ ಡಿಎಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹ 2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ರೈತರಿಂದ ದೋಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ (ಕೆಆರ್ಎಸ್) ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಿತ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ. ಡಿಎಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹ 1,350 ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ₹1,500ರಿಂದ ₹2,100ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೂರಿಯದ ಮೂಲಬೆಲೆ ₹ 266.5 ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ₹ 320ರಿಂದ ₹ 600ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಬಾರಿ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಡೀಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸರಿಯಾದ ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡದೆ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹಣ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಡೀಲರ್ಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕಾದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತು ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಕಡ್ಡಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಹೊರೆ ರೈತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಂಪನಿಗಳು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ರೈತರನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಾಡೆಕ್ಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡದ ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕರ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾರಾಟಗಾರರ ಅಂಗಡಿ-ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಂಪನಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ರೈತರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯಾದರೂ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಮೂಲಬೆಲೆಗಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರರು ವಿಧಿಸಿದರೆ ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯಲು ಮೊ: 7349577130 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶಿವರಾಜ್, ಸಿಜು, ನಾಗರಾಜ್, ಸಜಿ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ನವೀನ್ ಫೆರಾವೊ ಮತ್ತು ಶಿವ ಬೆಂಗರೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-29-1510991682</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>