‘ಮಳೆ: ಧ್ವಜ ಇಳಿಸದೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ’

ಪುತ್ತೂರು: 'ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಧ್ವಜ ಹಾರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ 3ನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸದೆ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರಿನ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುರಿದ ಮಳೆ-ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅವರು, ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದರೆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಧ್ವಜ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದರೆ ವಾಪಸ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ವೇಳೆ ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪುಣೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಥೆ ಕಟ್ಟುವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ. ಇಂಥ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ದೇಶಪ್ರೇಮದ, ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>