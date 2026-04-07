ಅಧಿಕ ದರ ವಸೂಲಿ: ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಬಂದ್‌

ಪುತ್ತೂರು: 'ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ದರ ವಸೂಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಸೋಮವಾರ ಪುತ್ತೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಳಿಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮ ವಾರ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ₹120 ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮೀಪದ ಇತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ₹92ಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಸಿ ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾ ರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ಐ ಜನಾರ್ದನ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ವಾಹನಗಳು ತೆರಳದಂತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಧಿಕ ದರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಟೊ ಚಾಲಕ– ಮಾಲೀಕರ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಮ ಕುಲಾಲ್, ಸ್ನೇಹಸಂಗಮ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ– ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರಾನಾಥ ಬನ್ನೂರು, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬೊಳುವಾರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ., ಎಸ್ಡಿಟಿಯು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಶೀಫ್ ಮುಕ್ವೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>