ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಕೊಲೆಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ; 8 ಮಂದಿ ದೋಷಮುಕ್ತ

<p>ಪುತ್ತೂರು: ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಸಮೀಪ ನಡೆದಿದ್ದ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ 8 ಮಂದಿಯನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿನ ಐದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ನಿವಾಸಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು 2015ರ ನ.13ರಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ 8 ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೂವರು ಸೇರಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದರು. ತಡೆಯಲು ಹೋದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾರಿಸ್ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಂತೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಿರಣ್ ಶಿಶಿಲ ಯಾನೆ ಕಿರಣ್, ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂತೋಷ್, ರೂಪೇಶ್, ಗಣೇಶ ಬಿ., ಮೂಲಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ಗಣೇಶ ಎಂ., ಜಯಂತ ಎ., ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯಾನೆ ನಿತಿನ್ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಕರ ಎ. ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಯ 2ನೇ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. 1ನೇ ಆರೋಪಿ ಕಿರಣ್ ಶಿಶಿಲ ಯಾನೆ ಕಿರಣ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಆತನ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಉಳಿದ 8 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪುತ್ತೂರಿನ 5ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. 6 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲ ಚಿನ್ಮಯ್ ರೈ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಮೂಲಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜಯಂತ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲ ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ ವಾದಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-29-640267824</p>