ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ: ‘ಆಶಾ’ ತಳಪಾಯ

ಪುತ್ತೂರು: ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಭದ್ರ ತಳಪಾಯ. ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಇಲಾಖೆಯ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ದೀಪಕ್ ರೈ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರಿನ ತೆಂಕಿಲದ ನರೇಂದ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನ ಇನ್ನರ್ವ್ಹೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ರೋಟರಿ ಮೆಮೊಗ್ರಾಫಿ ಸೆಂಟರ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಮಾವೇಶ 'ಭರವಸೆ ಆಶಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಕಜಂಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸದ ಜತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಾಗೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಶೃತಿ ಅಲೆವೂರು ಅವರು ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗರ್ಭ ಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಡಾ.ಸ್ಮಿತಾ ರಾವ್ ಅವರು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಗಳ ಲಕ್ಷಣ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು, ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಾದ ಕೆಯ್ಯೂರಿನ ಕಲಾವತಿ ಸಣಂಗಳ ಹಾಗೂ ಜಿಡೆಕಲ್ಲಿನ ಸುನಂದ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಂಕರಿ ಶರ್ಮ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿತರ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಶಂಕರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರಂಜಿತಾ ಶಂಕರ್, ಇನ್ನರ್ ವ್ಹೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಾಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನರ್ವ್ಹೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೂಪಲೇಖಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟದಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾವ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಶೋಭಾ ಕೊಳತ್ತಾಯ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>