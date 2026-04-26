ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ನಗದು ಕಳವು: ದೂರು

ಪುತ್ತೂರು: ಮನೆಯೊಂದರಿಂದ ನಗ-ನಗದು ಕಳವಾದ ಘಟನೆ ಪುತ್ತೂರು ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೆಲಸದಾಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಿಲಯದ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಜ.2ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೀರುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು.</p>.<p>ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹ 3.10 ಲಕ್ಷದ ಸ್ವತ್ತು ಕಳವಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆಯೇ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>