‘ಹಲಸು: ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರ ವಸ್ತು’

<p>ಪುತ್ತೂರು: ಹಲಸು ಅನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು. ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಿಂತ ಹಲಸು ವಿಷಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಔಷಧೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಲಸು ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿಯ ವಸ್ತುವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರಿನ ನವತೇಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಳಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಲಸು ಹಣ್ಣು ಮೇಳದ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಲಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು, ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವ ವಿಧಾನ, ಆವಶ್ಯಕ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲು ಹಲಸು ಹಣ್ಣು ಮೇಳವು ಸಹಕಾರಿ</p>.<p>ಕೃಷಿಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿಯಡ್ಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸುಜಾತ ರಮೇಶ್, ಸಮೃದ್ಧಿ ಗಿಡಗೆಳೆತನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ಸಾರಡ್ಕ, ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇಟ್ಟಿಗುಂಡಿ, ನವತೇಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತಪ್ರಸಾದ್ ನೈತ್ತಡ್ಕ, ಸದಸ್ಯ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸುಹಾಸ್ ಮರಿಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಾ.ಕಾರಂತ ಪೆರಾಜೆ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-29-1805397364</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>