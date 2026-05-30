ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ

ಪುತ್ತೂರು: ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟಿಕಾನ, ಚಾಲೆಪಡ್ಪು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಾಳೆಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕರ್ತಡ್ಕ, ಕೋರಿಕ್ಕಾರ್ ಪೂಂದ್ರುಕೋಡಿ, ಕಕ್ಕೇಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಡಾನೆಯು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪೂಂದ್ರುಕೋಡಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಡಿಗ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ, ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ರವೀಂದ್ರ, ಕಂಟ್ರಮಜಲಿನ ಭಾಸ್ಕರ ರೈ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೆ.ಟಿ., ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ, ಅಲಸಂಡೆಮಜಲಿನ ಭೋಜಪ್ಪ ಗೌಡ, ನೀಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರ ತೋಟದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದ್ದು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಡಾನೆ ಕೃಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಗರ್ನಾಲ್, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಕೃಷಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಾಡಾನೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಕಾಡಾನೆಗಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>