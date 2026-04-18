ಪುತ್ತೂರು: ಸಂಭ್ರಮದ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ, ಬೆಡಿ

ಪುತ್ತೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವವು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದ ಭಕ್ತಸ್ತೋಮದ ಮಧ್ಯೆ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಹಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ 'ಪುತ್ತೂರು ಬೆಡಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುಡುಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು.

ಪುತ್ತೂರು ಬೆಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರು ದೇವಳದ ಎದುರಿನ ದೇವರಮಾರು ಗದ್ದೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೆಎಸ್ರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಬೊಳುವಾರು ನಡು ವಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಳ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಭಕ್ತರೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಬಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಬಲಿ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ, ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಬಳಿಗೆ ದೇವಳದ ಎದುರಿನ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕರು, ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೈವದಿಂದ ದೇವರ ಭೇಟಿ, ದೈವದ ಅಭಯ ನುಡಿಯ ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ 10.25ಕ್ಕೆ ದೇವರು ರಥಾರೂಢರಾದರು.

ಕುಂಟಾರು ರವೀಶ ತಂತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರಥದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ನಾಮೋದ್ಘೋಷ ಮಾಡಿದರು. ರಥದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ 10.33ಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಡಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಳದ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಸುಡುಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಕ್ತರೇ ಸೇವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಭಕ್ತರಿಂದಲೇ ಸೇವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸುಡುಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಕಳದ ಗುರ್ಜಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕಿಣಿ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸುಡುಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಸುಡುಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ದೇವಳದ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.

ಬಂದೋಬಸ್ತ್: ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯವರು ಜಾತ್ರಾಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಗು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಜಾತ್ರಾಗದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಾತ್ರಾ ಗದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ನಗರಭಾಗದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳ ಸೂಚಿಸಿ ಸುಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260418-29-567585010