ಸಮಸ್ಯೆ-ಕೊರತೆ ತಿಳಿಸಿ, ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಹಕ್ಕು-ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಕ್ತರಿಗಿದೆ

ಪುತ್ತೂರು: ದೇವಾಲಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು. ಇಲ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಳಿಯುವ, ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಹಕ್ಕು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಎಂದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಏ.10ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಭಕ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ವೀರಮಂಗಲ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಎಂದರು.

ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕುರಿತಂತೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕಗೊಳಿಸುವ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾ ಗುವುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸೊರಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಳಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಭಿಕ್ಷುಕರು, ನಾಯಿಗಳು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಕಟ್ಟೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರುವ ಭಾವನೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಅವರು ದೇವಳ ಬಳಿಯ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಳಿಯೂ ಕುಡುಕರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಿರಾಳದ ಬಳಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡ ಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸುದರ್ಶನ್ ಮುರ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಿಂದೂ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುವ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಯಾಗಬೇಕು. ಜಾತ್ರಾ ಗದ್ದೆ ಪ್ರವೇಶದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದರು.

ದೇವರ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರುವ ಕಾರಣ ಅನಾಹುತ ಆಗದಂತೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಜತೆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ, ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಆಹಾರಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸೊರಕೆ, ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ ನಡೆಯವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ದೇವರ ಮಹಾರಥ ಹೊರಟು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಹೊರಡುವ ಸಮಯವೂ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಚಿದಾನಂದ ಬೈಲಾಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಜತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ದೇವಳದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಈಶ್ವರ ಬೆಡೇಕರ್, ಮಹಾಬಲ ರೈ ಒಳತ್ತಡ್ಕ, ನಳಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಭಾಶ್ ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ, ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹರೀಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ