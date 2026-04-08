‘ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಹೋರಾಟ’

ಪುತ್ತೂರು: 'ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಕಾಯಂ ಪದಾರ್ಥಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರಿಂದಲೇ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೂ ದೂರು ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಶೈವಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ದೇವಳದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಎಡನಾಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದು ದೇವಳದ ತಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಅರ್ಚಕರಿಗೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ, ದೇವಳದ ನೌಕರರೂ ಅಲ್ಲದ ಪಿ.ಜಿ.ಜಗನ್ನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರು ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ-ಅವರೋಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಥೋತ್ಸವದಂದು ದೇವರು ರಥ ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವರು ರಥ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹೋದರ ಪಿ.ಜಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ.ರಾವ್ ಅವರು ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ, ಧನುಪೂಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಂಚ ಪರ್ವಗಳ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಂದು ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಎಡನಾಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೇ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-29-635232945</p>