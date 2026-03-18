ಪುತ್ತೂರು: ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮಿಡಿಗಳ ರಾಶಿ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಭರಾಟೆ ಜೋರು

'ಪುತ್ತೂರು': ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಲು ಬಳಸುವ 'ಮಾವಿನ ಮಿಡಿ'ಗಳ ಮಾರಾಟದ ಭರಾಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮುರ, ನಗರ, ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ, ತೆಂಕಿಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಮಾವಿನ ಮಿಡಿಗಳನ್ನು ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಬಲಿತು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ.

'ಕೆಮ್ಮಾಯಿ, ಕಾವು, ಕಡಬ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕಾಟು ಮಾವಿನ ಮಿಡಿಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಟು ಮಾವಿನ ಮಿಡಿಗೆ ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹200ರಿಂದ ₹ 250ರವರೆಗ ದರ ಇದೆ. ಜೀರಿಗೆ ಮಾವಿನ ಮಿಡಿಗೆ ₹ 250ರಿಂದ ₹280 ದರ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳತು ಮಾವಿನ ಮಿಡಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದರವೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನು ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ಮಾವಿನ ಮಿಡಿ ಬಲಿತು ಅದರ ವಾಟೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅದು ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿ ಹಾಕಲು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಸೊನೆ ಇರುವ ಮಿಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿ ಹಾಕಲು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂತಹ ಮಿಡಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಮಾವಿನ ಮಿಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಪ್ಪಳಿಗೆಯ ಹಂಝ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಈ ವರ್ಷ ಮಾವಿನ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಹೂವುಗಳು ಕರಟಿ ಹೋಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾವಿನ ಮಿಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೂ ಮಾವಿನ ಮಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಸಂಪಾಜೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವು ಹೂಬಿಡುವಾಗ ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರದವರೆಗೆ ಮಾವಿನ ಮಿಡಿ ಲಭ್ಯ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿನ ಬಹುತೇಕ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಡಿಗಳು ಬಲಿತು ಹೋಗಿವೆ. ಎರಡು–ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಾವಿನ ಮಿಡಿಗಳು ಹಣ್ಣಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಮಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ದ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ತಿರುಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು, ಮಿಡಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿರುಟಿನ ಬಳಿಕ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿದ ಭರಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿಡಬಹುದು. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನ ಖಾರ ಸೇರಿಸಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.

'ಫೆಬ್ರುವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾವಿನ ಮಿಡಿ ಲಭ್ಯ. ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮಾವಿನ ಮಿಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಉಳಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಸರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಮಸೂದ್ ಹೇಳಿದರು.

'ಅಪ್ಪೆ ಮಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ'
'ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಪ್ಪೆ ಮಾವಿನ ಮಿಡಿ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಾಗರ ಶಿರಸಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮಾವಿನ ಮಿಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ₹5ರಿಂದ ₹ 10ರವರೆಗೆ ದರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಂಝ ತಿಳಿಸಿದರು.