ಪುತ್ತೂರು | ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿಯ ನೆಡುತೋಪು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ: ಅಶೋಕ್ ರೈ

<p><strong>ಪುತ್ತೂರು</strong>: ಕಂದಾಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನೆಡುತೋಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೊಡಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೇಶಿಯಾದಂಥ ನೆಡುತೋಪುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆಡುತೋಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೆಡುತೋಪುಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅರಿಯಡ್ಕ ಮತ್ತು ಕುಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇರಿದ್ದು, ಎನ್ಒಸಿ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಡುತೋಪು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಗ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. 15 ವರ್ಷ ಅವಧಿಯ ಬಳಿಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಿರಣ್ ಬಿ.ಎಂ. ಹೇಳಿದಾಗ, ‘ಅದೆಲ್ಲಾ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೆರಿಯಶಾಂತಿ-ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿರಣ್ ಬಿ.ಎಂ. ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಜಾಗ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ 2 ತಿಂಗಳ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋದವರು 10 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಬಡ ಜನತೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಎಚ್ಒ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈಶ್ವರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾದುಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಕಡೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಗ ಕೊಡಿ. ಕೆಯ್ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಡಿರುವ ಸುಮಾರು 40 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶ ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಈಗ ಪೆರಿಯಶಾಂತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>1,200 ಚ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸೂಚಿಸಿದಾದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿಯರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು, ಆ ಮನೆಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆತಜ್ಞೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆರಿಗೆತಜ್ಞೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಯದುರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪುತ್ತೂರು ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರಾದರೂ ಹೆರಿಗೆತಜ್ಞ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಡಜನತೆಗೆ ವಸತಿ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ತಕ್ಷಣ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಾಸಕರು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ 312 ಸೈಟ್ಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಉಳಿದ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ-ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬಂದಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಕೂಡಲಗಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ನವೀನ್ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ನೆ, ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಳೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>