ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪಾರ್ಶ್ವ ತೆರವಿಗೆ ಶಾಸಕ ಸೂಚನೆ

ಪುತ್ತೂರು: ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಏ.16ರಂದು ಬಲ್ನಾಡಿನಿಂದ ದಂಡ ನಾಯಕ- ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಿರುವಾಳು ದೇವಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ದಾರಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರಿನಂತೆ ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ತೆರವು ಮಾಡಿ ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಲ್ನಾಡು ದಂಡನಾಯಕ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸೂಟೆಯ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಕಿರುವಾಳು ಏ.16ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಬರುವ ವೇಳೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಕಿರಿದಾರ ಕಟ್ಟಡದ ನಡುವಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವೂ ಹಳೆಯದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭಂಡಾರ ಬರುವಾಗ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರ ತರಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೂಟೆ ಬೆಳಕು ಇರುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಲ್ನಾಡು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ದೇವಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆ, ಸದಸ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಪಿ.ವಿ., ನಗರಸಭೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಯವರಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಗಡಿ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ಶಾಸಕ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೈ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೈ, ಉಮ್ಮರ್ ಅವರು ಅಂಗಡಿ ತೆರವು ಮಾಡದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇದೆ. ತೆರವು ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ತೆರವು ಮಾಡಿ ಎಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಆದೇಶ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಭಾರತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ಭಾರತ್ ಪೂಟ್ವೇರ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಟ್ಟಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವು ಮಾಡ ಲಾಗುವುದು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ದೇವಳದ ಸಭಾಭವನದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>