ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ: ಯುವತಿ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ₹ 4.84 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

<p>ಪುತ್ತೂರು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿರುವ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪುತ್ತೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ₹ 4.84 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗೌಡ (26) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಯುವತಿಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿ, ಆ ಬಳಿಕ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನೀಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ-ಮೆಸೇಜ್ ವಿನಿಮಯ ನಡೆದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹ 4,84,203 ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.ಬಳಿಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಗೊಂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಖಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ವಂಚಿಸಿರುವುದು ಯುವತಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-29-1062529535</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>