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ಪಡುಮಲೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ನೂತನ ಕೊಡಿಮರಕ್ಕಾಗಿ ಮರ ಕಡಿಯುವ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
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