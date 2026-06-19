ಪಡುಮಲೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ನೂತನ ಕೊಡಿಮರಕ್ಕಾಗಿ ಮರ ಕಡಿಯುವ ಮೆರವಣಿಗೆ

<p>ಪುತ್ತೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಡುವನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಡುಮಲೆ ಪೂಮಾಣಿ- ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ (ಉಳ್ಳಾಕುಲು), ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ (ರಾಜನ್ ದೈವ) ದೈವ ಸ್ಥಾನದ ನೂತನ ಕೊಡಿಮರಕ್ಕಾಗಿ ಬಡಗನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದುಕೂಡ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿಯುವ ಮುಹೂರ್ತ ಹಾಗೂ ಕೊಡಿಮರವನ್ನು ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕೊಡಿಮರವನ್ನು ಕೂವೆ ಶಾಸ್ತಾರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದುಕೂಡ್ಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಂಟಾರು ವಾಸುದೇವ ತಂತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ನಡೆದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಅಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪ ತಜ್ಞ ಗಂಗಾಧರ ಅಚಾರ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಮರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗುವಾನಿ ಮರ ಕಡಿಯುವ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕೊಡಿಮರದ ದಾನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಚಂದುಕೂಡ್ಲು, ಪಡುಮಲೆ ಪೂಮಾಣಿ-ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ, ವ್ಯಾಘ್ರಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣಿಲೆ, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ರವಿರಾಜ್ ರೈ ಸಜಂಕಾಡಿ, ದಯಾ ವಿ.ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ, ಶಶಿಧರ್ ರೈ ಕುತ್ಯಾಳ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ್ಕ, ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಈಶಮೂಲೆ, ರೋಹಿತ್ ಮುಡಿಪಿನಡ್ಕ, ಶೀಧರ ನಾಯ್ಕ ನೇರ್ಲಂಪಾಡಿ, ಕೂವೆ ಶಾಸ್ತಾರ ವಿಷ್ಣುರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ರೈ ಕಟ್ಟಾವು, ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್ ಬಿ., ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಪದಡ್ಕ, ಉದಯಕುಮಾರ್ ಪಡುಮಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಕನ್ನಯ, ಪುರಂದರ ರೈ ಕುದ್ಕಾಡಿ, ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ ದೊಡ್ಡಡ್ಕ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜಯಂತ ರೈ ಕುದ್ಕಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ರೈ ಕುದ್ಕಾಡಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅರ್ತಿಕೂಡ್ಲು, ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬೀರಮೂಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ದೇವಸ್ಯ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮರದಮೂಲೆ, ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾದಕರ್ಯ, ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಇಂದಾಜೆ, ಕೇಶವ ಭಟ್ ಇಂದಾಜೆ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ರೈ ಪಾಪೆಮಜಲು, ಸುಧಾಕರ ರೈ ಮಂಗಳಾದೇವಿ, ಜಯರಾಮ ಗೌಡ ಕನ್ನಡ್ಕ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೌಡ ಕನ್ನಡ್ಕ, ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮೊಡಿಕೆ, ಪದ್ಮನಾಭ ರೈ ಅರೆಪ್ಪಾಡಿ, ಗಂಗಾಧರ ರೈ ಮೇಗಿನಮನೆ, ದೈವ ನರ್ತಕ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-29-1272822624</p>