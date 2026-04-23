ಪಡುಮಲೆ ಮಸೀದಿ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಪುತ್ತೂರು: ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಪಡುಮಲೆ (ಪಮ್ಮಲ) ಮಸೀದಿಯ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಹರಕೆ,ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಏ.24ರಿಂದ 26ರ ತನಕ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪಮ್ಮಲೆ ಜಮಾಅತ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಡಗನ್ನೂರು ಅವರು ತಿಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 24ರಂದು ಜುಮಾ ನಮಾಝ್ನ ಬಳಿಕ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಸೈಯದ್ ಜಲಾಲುದ್ಧೀನ್ ತಂಙಳ್ ಆಲ್ ಬುಖಾರಿ ಕುನ್ನುಂಗೈ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಪಮ್ಮಲ ಖತೀಬ್ ಯೂಸುಫ್ ಸವಾದ್ ಫೈಝಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವರು. 25ರಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾರ್ ಸಖಾಫಿ ಮುದುಗುಡ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

26ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮಾನಾಥ ರೈ,ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ಶಕುಂತಳಾ ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್.ಪೂಜಾರಿ, ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಮಹಮ್ಮದ್, ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದರು.

ಬಳಿಕ ನಡೆಯುವ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಅಸ್ಸಯ್ಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪೂಕೋಯ ತಂಙಳ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಕೂಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವರು. ಜಮಾಅತ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಡಗನ್ನೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಶಮೀಸ್ ಖಾನ್ ಣಾಫೀ ಇಡುಕ್ಕಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಇಯ್ಯತ್ತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಶುದ್ಧೀನ್ ದಾರಿಮಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವರು ಎಂದರು.

ಪಮ್ಮಲ ಖತೀಬ್ ಯೂಸುಫ್ ಸವಾದ್ ಫೈಝಿ, ಜಮಾಅತ್ ಕಮಿಟಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಫಕ್ರುದ್ಧೀನ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಲಿಕುಂಞಿ ಕಾವುಂಜ, ಆದಂ, ಸೀದಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-29-1757712710