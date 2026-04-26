ಪಡುಮಲೆ ದೈವಸ್ಥಾನ: ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ

ಪುತ್ತೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಡುವನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಡುಮಲೆ ಪೂಮಾಣಿ-ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಘ್ರಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಂಬಂಧ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ನಡೆಯಿತು. ದೈವಜ್ಞ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಕೇಕನಾಜೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕೊಡಿಮರ ನಾಶವಾಗಿರುವುದು ದೈವ ಚಿತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಕೊಡಿಮರ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ದೈವಗಳೇ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊಡಿಮರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಸ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ನೂತನ ಬಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ದೈವಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>ಪಡುಮಲೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣಿಲೆ, ಸದಸ್ಯರಾದ ರವಿರಾಜ್ ರೈ ಸಜಂಕಾಡಿ, ದಯಾ ವಿ.ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ, ಶಶಿಧರ್ ರೈ ಕುತ್ಯಾಳ, ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ್ಕ, ಶ್ರೀಧರ್ ಎನ್.ನೇರ್ಲಂಪಾಡಿ, ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಡ್ಪಿನಡ್ಕ, ಅರ್ಚಕ ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್, ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಕೃಷ್ಣ ರೈ ಕುದ್ಕಾಡಿ, ಸುರೇಶ್ ರೈ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು, ಪುರಂದರ ರೈ ಕುದ್ಕಾಡಿ, ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣಿಲೆ, ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಸವಹಿತ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-29-236072303</p>