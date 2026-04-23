ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೊನಿಗೆ ₹75 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ

ಪುತ್ತೂರು: ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 15 ಕಾಲೊನಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹ 75 ಲಕ್ಷ ಅನು ದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ಕುಮಾರ್ ರೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರಮೂಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಅಕಿರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ, ಪಾಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಡ್ಡಂಗಳ ಕೀಲಂಪಾಡಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ, ಇರ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಇರ್ದೆ ಕೋನಡ್ಕ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ, ಬಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ಯ ಬಂಡಸಾಲೆ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ, ಕೋಡಿಯಡ್ಕ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ, ಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದಾರು- ನೆಕ್ಕಿಲು ಕುರೆಮಜಲು ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ, ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೆಕ್ಕಿಲು ಡೊಂಬಟಗಿರಿ-ಮೊಯಿಲಕೋಟೆ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ, ಆರ್ಯಪು ಗ್ರಾಮದ ಒಳತ್ತಡ್ಕ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿಯ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ, ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಮ್ಮಾರ- ಅಡ್ಕರಗುರಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ, ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತುರ್ಕೆದ ಗುರಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ, ಕಬಕ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟಡ್ಕ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಲಾ ₹5 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಣಿಲದ ಮುರುವ ಮಣ್ಣಾಪು ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ, ಪೆರುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಚ್ಚಿರಪದವು ನವಗ್ರಾಮ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ, ಪೆರ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಳಿಯೂರು ಒಂದನೇ ವಾರ್ಡ್ ಬಿಳಿಯೂರು ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ, ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮದ ನವಗ್ರಾಮ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಳಗ್ರಾಮದ ಗುಂಪೆಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ನಾಜೆ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ತಲಾ₹ 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>