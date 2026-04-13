‘ಭಕ್ತಿ, ಸೇವೆ, ಜ್ಞಾನದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ’

ಪುತ್ತೂರು: ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಭಕ್ತಿ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಿನಮ್ರತೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಚಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ಪೀಠದ ಶಂಕರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹನುಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋದಂಡರಾಮ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರು ಸೇವೆ, ಹಿರಿಯರ ಸೇವೆ, ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಮ-ಕೃಷ್ಣರ ಸಂದೇಶ ಪಾಲನೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-28-456332779