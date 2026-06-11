ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಮಾಲೀಕನ ಕಾರಿಗೆ ಹಾನಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು

<p>ಪುತ್ತೂರು: ನಗರದ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಯ ಮುನ್ನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ‘ರೋಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್’ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಮಾಲೀಕ ವಸಂತ ನಾಯ್ಕ ಎಂಬುವರು ಸ್ಟುಡಿಯೊದ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ನಾನು ಕಾರನ್ನು ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಮುಂಭಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಉತ್ತಮ್ ಎಂಬುವರು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಗಾದೆ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ತಾನು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ 10.25ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾನಿ ಮಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಬಳಿಯ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಸಂತ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-29-169395903</p>