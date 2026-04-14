ತಿಂಗಳಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪುತ್ತೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಡುರಸ್ತೆ-ತಿಂಗಳಾಡಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ, ಕೂಡುರಸ್ತೆ, ರೆಂಜಲಾಡಿ ಜಾಗೃತ ನಾಗರಿಕರ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.

ಕೂಡುರಸ್ತೆ-ತಿಂಗಳಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹಲವು ಸಮಯ ಕಳೆದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೊಂಡ-ಗುಂಡಿಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಮಜೀದ್ ಬಾಳಾಯ ಹಾಗೂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ರೆಂಜಲಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಾವು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದ ಕಾರಣ ಇಂದು ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, 15 ದಿನದೊಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮೂಲಕ ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ರಾಝ್ ಬಾಳಾಯ, ನೌಫಲ್ ಅಜ್ಜಿಕ್ಕಲ್, ಕರೀಂ ಅಜ್ಜಿಕಟ್ಟೆ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ರೈ ರೆಂಜಲಾಡಿ, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಕೂಡುರಸ್ತೆ, ಶರೀಫ್ ಕಟ್ಟತ್ತಾರ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತಿಂಗಳಾಡಿ, ರಫೀಕ್ ನಂಜೆ, ಅನಸ್ ಕೂಡುರಸ್ತೆ, ಮಜೀದ್ ಟಿ.ಎ., ಆನಂದ ರೈ ತಿಂಗಳಾಡಿ, ಅಮ್ಮಿ ಪಟ್ಟೆ, ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ನಾಸಿರ್ ಅಜ್ಜಿಕ್ಕಲ್, ಸಿದ್ದೀಕ್ ಅಜ್ಜಿಕ್ಕಲ್, ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಕೂಡುರಸ್ತೆ, ಆಬಿದ್ ರೆಂಜಲಾಡಿ, ಫಾರೂಕ್ ಟಿ.ಎ, ಆಸಿಫ್ ಅಜ್ಜಿಕ್ಕಲ್, ಆಶಿಕ್ ಅಜ್ಜಿಕ್ಕಲ್, ಆಬಿದ್ ನೆಕ್ಕಿಲು, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಟ್ಟತ್ತಡ್ಕ, ಆರಿಫ್ ಕೂಡುರಸ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260414-51-535669676