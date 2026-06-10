ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಕೆಯಾಗದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ: ಶಾಸಕ ಅಸಮಾಧಾನ

<p>ಪುತ್ತೂರು: ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನಗರಸಭೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಬಳಕೆ ಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ಅದರಿಂದ ನಗರ ಸಭೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೇ ನೀಡಿದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ನಗರಸಭೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಳೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅವರು, ನಗರಸಭೆಯ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿ ಗಳನ್ನು ಏಲಂ ಕರೆದು ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಕಟ್ಟಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕಟ್ಟಡದ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಯ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆಗಳ ಏಲಂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಟ್ಟಡ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ನಗರಸಭೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ವಿದ್ಯಾ ಎಂ.ಕಾಳೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜತೆಗಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-29-649665127</p>