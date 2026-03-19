ಪುತ್ತೂರು: ಮಹಿಳೆಗೆ ₹15.61ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ; ದೂರು

<p><strong>ಪುತ್ತೂರು:</strong> ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ₹15.91 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮದ ಪರ್ಲಡ್ಕದ ಸಮೀಪದ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎಂಬುವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇದ್ದೆವು. 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಆ ಬಳಿಕ ಮಾ.3ರಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಗ್ರಾಂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ ಸರ್ಜಿಲ್ ಖಾನ್ ಯಾನೆ ರಾಜ್ವೀರ್ ಎಂಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ತಾನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಮುಂಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಇಲಾಖೆಯವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಮಾ.4ರಿಂದ ಮಾ.13ರವರೆಗೆ 20 ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು ₹15.91 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260319-29-1272891828</p>