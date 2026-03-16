ಮಂಗಳೂರು: ಮಾನವೀಯತೆ ಬೆಸೆಯುವ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್‌ ವ್ರತ

ಮಂಗಳೂರು: ದಿನವಿಡೀ ಉಪವಾಸ ವ್ರತಾಚರಿಸಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಬಳಿಕವೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟಗಳು, ವಿಶೇಷ ನಮಾಜ್ಗಳು....ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ (ಪೆರ್ನಾಳ್) ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ... ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. 

ಇದೇ ಗುರುವಾರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 20ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರವೇ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಆಚರಿಸಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಚಂದ್ರದರ್ಶನವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ಶನಿವಾರ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಗರದ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಟೋಪಿ, ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹಬ್ಬದಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಸ್ಲೀಮರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಿಜರಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರೂ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ದೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಗಲಿನ ಸುಮಾರು 12ರಿಂದ 14 ತಾಸು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೂಡಾ ಸೇವಿಸದೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಮತ್ತಿತರ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದೇ ಈ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಎಸ್.ಬಿ.ದಾರಿಮಿ.

'ಹೆಣ್ಣಿರಲಿ, ಗಂಡಿರಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇಮವೋ ಶಾರೀರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತಿತರ ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕ್ರೋಡೀಕರಣವೊ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುವ ಮನೋಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನವೇ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ರಹಸ್ಯ. ಹಸಿವಿನ ಗುಣಸ್ವಭಾವ ತಿಳಿಸಿ ಆತ್ಮಚೈತನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಂಜಾನ್ ವ್ರತ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮುಟ್ಟಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಪವಾಸ ವ್ರತದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ.' ಎಂದರು. 

ನಿತ್ಯ ಐದು ಸಲ ನಡೆಸುವ ನಮಾಜ್ ಅಲ್ಲದೇ ರಾತ್ರಿ 8.30ರ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುವ ತರಾವಿ ನಮಾಜ್ ರಂಜಾನ್ನ ವಿಶೇಷ. ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು 23 ರಖಾಯತ್ ಮೂಲಕ ನಮಾಜ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಮಾಜ್ ನಂತರ ಮತ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕುರಾನ್ ಪಾರಾಯಣ, ಕುರಾನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ದಾನ ಧರ್ಮದ ತಿಂಗಳು: 

ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದೇ ಇತರರ ಹಸಿವಿನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಲು. ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉಳ್ಳವರು ಬಡವರಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ಶೇ 2.5ರಷ್ಟನ್ನು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಮಾಜ್ ಮತ್ತು ಝಕಾತ್ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಂತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಸ್.ಬಿ. ದಾರಿಮಿ. 

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಮಾಜ್: 

ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೇಯ 10 ದಿನಗಳು ರಾತ್ರಿ 2ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ನಮಾಜ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ನಮಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲೀಮರು ಶ್ರದ್ಧೆಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ