ದೇವರ ಹಳೆ ಚಿತ್ರ, ಭಗ್ನ ಮೂರ್ತಿ ವಿಲೇಗೆ ‘ವಿಸರ್ಜನೆ’ ಅಭಿಯಾನ

ಮಂಗಳೂರು: ಧಾರ್ಮಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ 'ವಿಸರ್ಜನೆ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಗರದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನಂದಜಿ ನಗರದ ಮಂಗಳಾದೇವಿಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿತಕಾಮಾನಂದಜಿ, 'ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಮಾರ್ಚ್ 26ರ ವರೆಗೆ ನಗರದ ಆರು ಕಡೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶ. ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಿಜೈನ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್, ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಫೋರಂ ಮಾಲ್, ಕೆ.ಎಸ್.ರಾವ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಯ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ನ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಚೌಕಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿದ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭಗ್ನಗೊಂಡ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಹುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು' ಎಂದರು.

'ಹುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉದ್ವಾಸನಾ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಗದದ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು, ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮರ, ಗಾಜು, ಲೋಹ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಮರುಬಳಕೆ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ವಿಲೇ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.

'ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಿಸರದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಶ್ರಮದಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ವೇಳೆ ದೇವರ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮುರಿದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ಅಭಿಯಾನದ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಉದಯ್ ಕೆ.ಪಿ. ಮತ್ತು ತಾರಾನಾಥ್ ಆಳ್ವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಶವ ಪಟಾಳಿ, ಉದ್ಯಮಿ ದಿಲ್ ರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

'ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಧರಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ ವಿಸ್ತರಣೆ'

ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಯೂ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಮುಂದೆಬಂದಿವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಶಾಶ್ವತ ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆಯುವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಇದೆ' ಎಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಅಭಿಯಾನದ ಸಂಯೋಜಕ ರಂ