<p><strong>ಉಜಿರೆ:</strong> ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಊರು ರೆಂಜಾಳ. ಸುತ್ತಲೂ ದಟ್ಟ ವನಸಿರಿ, ಗುಡ್ಡ-ಬೆಟ್ಟ, ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ನದಿ, ತೊರೆ, ಕೆರೆ, ಹೊಲ, ಗದ್ದೆ, ತೋಟಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ, ವಿದ್ಯುತ್, ಶಾಲೆಗಳು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ- ಸವಲತ್ತುಗಳಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಊರು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಹಲವು ದಿಗಂಬರ ಮುನಿಗಳು, ತ್ಯಾಗಿಗಳು, ಭಟ್ಟಾರಕರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರ ಪಾದರ್ಪಣೆಯಿಂದ ರೆಂಜಾಳ ಪಾವನಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಬಸದಿಯ ವಠಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲಾ ಪಾದುಕೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಬಸ್ತಿಮಠದ ಹಿಂದಿನ ಭಟ್ಟಾರಕರಾಗಿದ್ದವರು ಮೂಲತಃ ರೆಂಜಾಳ ಗ್ರಾಮದವರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಜಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಮಾಲತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ರೆಂಜಾಳ ಗ್ರಾಮದವರು.</p>.<p>ರೆಂಜಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಪಾದೆಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಭಗವಾನ್ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬಸದಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 6ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ಧಾಮ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣಾ ಪೂರ್ವಕ ಜಿನಬಿಂಬಗಳ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಕಳ ಜೈನಮಠದ ಲಲಿತಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಹೇಮಾವತಿ ವೀ.ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಸದಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಧಾಮ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಬಸದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಬ್ರಾಣಬೆಟ್ಟು ಬಿ.ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಮಹಾವೀರ ಹೆಗ್ಡೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಭಗವಾನ್ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲದೇವರಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲಿನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ನೇಮಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು, ಪೂಜೆಗಳು, ಆರಾಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ ಕಾರ್ಕಳ ಜೈನಮಠದ ಲಲಿತಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>6ರಂದು ಬ್ರಾಣಬೆಟ್ಟು ದಿ.ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕೆ.ಬಿ.ಜಿನರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೇವಾಕರ್ತೃಗಳಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವರು.</p>.<p>7ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಜೈನಮಠದ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡುವರು. ಶಾಸಕ ವಿ.ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಶುಭಾಶಂಸನೆ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಉಜಿರೆ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಜಯಮಾಲಾ ಎನ್.ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.</p>.<p>8ರಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಸೇವಾಕರ್ತೃಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರದ ಜೈನಮಠದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸೇನ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರ್ಶೀವಚನ ನೀಡುವರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>