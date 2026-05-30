ಮಂಗಳೂರು: ಕಟೀಲು ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಟ್ ನಿಧನ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 55 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಗುಂಡ್ಯಡ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಠೋಭ ರುಕುಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಟ್ (75) ಮೇ29ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು, ಪುತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ.</p><p>20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಅವರು 65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡುವ ಬಗೆ, ನಿತ್ಯ 12 ರಂಗಪೂಜೆಗಳ ಸೇವಾದಾರರ ಸಂಪರ್ಕ, ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಗಣ್ಯರರನ್ನು ಆದರಿಸುವ ರೀತಿ, ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಮಾನವೀಯತೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಜನೆ ಗಾಯಕರಾಗಿ, ತಬಲಾ ವಾದಕರಾಗಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ, ಕಟೀಲು ಮೇಳಗಳ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ, ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬಹುಶ್ರುತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೂ ಇತ್ತು. ಕೊರ್ಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಪು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್, ಕೆ.ಪಿ ರಾವ್, ಭಾಸ್ಕರಾನಂದ ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲಾದವರ ಸ್ನೇಹ ಇತ್ತು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರಣ್ಣರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರ ಮೂರನೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಅರ್ಚಕರ ಆತ್ಮೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ವಿಚಾರಣೆ ಕೌಂಟರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತ ದೇಗುಲದ ಸೇವೆಗಳ ವಿವರ ನೀಡುತ್ತ, ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಂಡಿಯಂತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಟ್ಟರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಲಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಓದುಗರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳ ಆಳವಾದ ಅರಿವು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯಗಳು, ದಾಸರ ಪದಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಂಠಪಾಠವಾಗಿದ್ದವು. ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಬರಹಗಳು ಪತ್ರಿಕೆ, ಸ್ಮರಣಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.</p>