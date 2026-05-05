ಕಾರು ಅಪಘಾತ: ಬಾಲಕಿ ಸಾವು

ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಭಾನುವಾರ ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಮೂಲದ ಬಾಲಕಿ ಮೃತಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.

ಶಿರ್ತಾಡಿಯ ದಿ.ಟಿ.ಆಲಿಯಬ್ಬ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹಕೀಂ ಎಂಬುವರ ಪುತ್ರಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಅನಿಹಾ ಮೃತಪಟ್ಟವಳು.

ದುಬೈ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ಸಾರ್ ಮಾಲ್ ಬಳಿ ಕಾರಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಆಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹಕೀಂ ಅವರು ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260505-29-3021633